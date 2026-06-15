EdF : Paul Pogba évoque la pression constante autour de Kylian Mbappé

De retour sous les projecteurs à New York lors d’un événement organisé par adidas, Paul Pogba s’est exprimé au micro de Marca sur le début de la Coupe du Monde 2026, ainsi que sur l’équipe de France. Champion du Monde 2018, le milieu français affiche un discours positif après une période compliquée et estime que la sélection tricolore fait partie des grandes favorites du tournoi. L’ancien joueur de Manchester United est également revenu sur le cas Kylian Mbappé, qu’il connaît bien pour avoir partagé avec lui le sacre de 2018. Pogba a déclaré : « pour Mbappé, La pression a commencé à ses 17 ans. Et plus on vieillit, plus la pression est forte. Mais pour lui, ça peut être une pression positive, et je pense que c’est le cas. C’est un excellent joueur. Qu’on le veuille ou non, c’est un excellent joueur. Il doit donc aider l’équipe à gagner. »

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Le milieu de l’AS Monaco a ensuite ajouté : « je ne pense pas que ça va disparaître. La pression sera toujours là. Quand on est un grand joueur, il y a toujours de la pression. S’il fait un super match, c’est normal. S’il fait un mauvais match, ou un match moyen, il sera critiqué. C’est comme ça. Il y a toujours beaucoup de matchs, et il faut savoir les oublier. Il les oublie toujours. C’est pour ça qu’il marque autant de buts. Imaginez si ça l’affectait mentalement, il ne pourrait pas marquer tous ces buts, ni être aussi performant, toute l’année. »