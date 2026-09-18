Sénégal : Patrick Vieira justifie l’absence de Sadio Mané

Absent de la liste de Patrick Vieira pour la prochaine trêve alors qu’il n’a toujours pas officialisé sa retraite internationale, Sadio Mané est en réalité touché musculairement. En conférence de presse, le nouveau sélectionneur du Sénégal a annoncé que le capitaine des Lions de la Téranga serait présent lors du prochain rassemblement.

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« Sadio Mané a un pépin physique, raison de son absence, mais il sera là sur le prochain rassemblement », a précisé le champion du monde 2018. Il a également ajouté avoir échangé au téléphone avec son joueur, qui n’a toujours pas annoncé sa retraite internationale contrairement à ce qui avait été annoncé par certains médias après la Coupe du Monde.