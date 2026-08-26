La presse française pleine de confiance pour l’OL, Luis Enrique met la pression sur ses stars

Qualification capitale pour l’OL

À l’occasion du barrage retour de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais accueille Fenerbahçe au Groupama Stadium après le score de parité du match aller 1-1. L’OL joue le match le plus capital de sa saison : une qualification assurerait une bouffée d’oxygène financière essentielle et concrétiserait le redressement entrepris par Paulo Fonseca. Pour ce choc décisif, l’entraîneur rhodanien devrait faire confiance aux mêmes hommes qu’à l’aller, alignant notamment Loïs Openda en pointe. L’Équipe évoque un match pour «rugir», tandis que Le Progrès titre de son côté : «l’attaque et les frissons d’un grand soir» Le journal parle même d’un match « à 40 millions d’euros ». Car oui, en se qualifiant pour la Ligue des champions, les recettes se situeraient vers ce prix, une aubaine pour un club qui avait été relégué administrativement en Ligue 2 il y a peu, avant d’être sauvé miraculeusement. Du côté du Figaro, on parle d’un OL qui veut «retrouver les étoiles et surtout toucher le pactole ». Dans ses pages intérieures, Le Parisien rappelle que ça fait six ans que Lyon n’a pas retrouvé la Ligue des champions. Tout se joue ce soir !

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Pas de concession

Luis Enrique qui met ses stars sous pression, comme le met en avant Le Figaro dans ses colonnes. Lors du match nul à Rennes 2-2, Luis Enrique a envoyé un message fort à l’effectif du PSG en remplaçant Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dès la mi-temps. Ce choix fort a immédiatement payé grâce à un doublé de la recrue Ferran Torres, poussant le technicien asturien à rappeler qu’aucun statut n’est garanti et exigeant de ses cadres qu’ils « sortent de leur zone de confort » pour maintenir un niveau d’exigence maximal.

Enzo Fernandez dans le viseur de Manchester City

Manchester City cible le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández. L’international argentin est prêt à rejoindre les Cityzens pour environ 139 millions d’euros, une opération qui lui permettrait de retrouver son ancien entraîneur Enzo Maresca. Fragilisé chez les Blues depuis des rumeurs de départ vers le Real Madrid et ciblé par la rancœur des supporters anglais après la demi-finale de la Coupe du monde, Fernández voit son avenir s’inscrire en pointillés à Londres. Si Xabi Alonso a réclamé de la clarté d’ici la fin de la semaine, Chelsea exige une plus-value sur son achat initial de 2023 et pourrait cibler Eduardo Camavinga en cas de départ.