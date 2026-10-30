Barça : Hansi Flick ouvre la porte à une recrue hivernale

Leader du classement de Liga, le FC Barcelone domine son championnat. Mais en Ligue des Champions, le club catalan affiche toujours des faiblesses défensives qui peuvent passer plus inaperçues en Liga. Depuis plusieurs jours, la presse locale ne cesse d’interroger les dirigeants culés sur la nécessité de recruter un défenseur dès cet hiver. À la veille de la réception d’Alavés, Hansi Flick a confirmé qu’il était ouvert à toute possibilité.

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« Nous sommes ouverts à l’idée de recruter les meilleurs joueurs pour l’équipe, tout joueur susceptible de nous faire progresser. Je l’ai dit pendant le mercato : nous discutons toujours de ce qui est le mieux pour l’équipe, de la manière dont nous pouvons l’améliorer. C’est ce que nous faisons actuellement. Nous verrons bien. Il nous reste encore quelques semaines avant l’ouverture du mercato. Nous en avons discuté avec Deco et Bojan ainsi qu’avec mon staff. C’est ainsi que nous procédons. Si nous le pouvons, nous le ferons peut-être », a-t-il confié en conférence de presse.