Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Le Real Madrid offre un nouveau contrat à Jude Bellingham

Par Dahbia Hattabi
Jude Bellingham et Kylian Mbappé @Maxppp

Le Real Madrid ne chôme pas. Après Vinicius Jr cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu continuent leur opération prolongations. Hier, la presse ibérique a indiqué que celles de Thibaut Courtois, jusqu’en 2028, et d’Arda Güler, jusqu’en 2031, étaient bouclées. Il ne manque plus que les annonces.

La suite après cette publicité

Bien lancés, les Merengues s’attaquent à présent au dossier Jude Bellingham. Le milieu anglais de 23 ans a su rapidement s’imposer dans la capitale espagnole. Selon Radio Marca, les Madrilènes vont lui offrir un nouveau bail jusqu’en 2032. Son contrat actuel s’achève en 2029.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier