Le Real Madrid offre un nouveau contrat à Jude Bellingham

Le Real Madrid ne chôme pas. Après Vinicius Jr cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu continuent leur opération prolongations. Hier, la presse ibérique a indiqué que celles de Thibaut Courtois, jusqu’en 2028, et d’Arda Güler, jusqu’en 2031, étaient bouclées. Il ne manque plus que les annonces.

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Bien lancés, les Merengues s’attaquent à présent au dossier Jude Bellingham. Le milieu anglais de 23 ans a su rapidement s’imposer dans la capitale espagnole. Selon Radio Marca, les Madrilènes vont lui offrir un nouveau bail jusqu’en 2032. Son contrat actuel s’achève en 2029.