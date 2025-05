Valentin Rongier a été surpris par le stage en Italie

Après la victoire contre Brest dimanche dernier, l’OM est reparti à Rome pour préparer son sprint final en Ligue 1, comme les Phocéens l’avaient déjà fait la semaine passée. Si cette démarche a pu surprendre pas mal de monde, elle s’avère plutôt payante à écouter les joueurs. Ce rassemblement leur permet de ressouder les liens et de sortir du cadre de la Commanderie, même si, forcément, les Marseillais sont loin de leur famille. Valentin Rongier voit cela comme une bonne initiative de la part du club mais il l’avoue à RMC, le milieu de terrain s’est demandé ce que recherchait son entraîneur.

«Oui, bien sûr qu’on est très bien à la Commanderie. Pour être honnête, c’est la première fois que je fais ça à cette période de la saison. Et c’est vrai que quand le coach nous en a parlé, la première fois, ça m’a un petit peu surpris parce que je ne comprenais pas bien le mood dans lequel on allait venir ici, admet-il depuis l’Italie. Et puis, au final, ça prend tout son sens de vraiment sortir du cadre. Quand je parlais d’énergie positive, c’est vraiment ça. C’est sortir de tout ça, se retrouver entre nous pour casser cette routine et revenir à chaque match avec le plein d’énergie.