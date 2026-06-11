Real Madrid : Mourinho n’a pas apprécié le cirque Alvarez

L’affaire Alvarez a secoué l’Espagne mardi soir. Le Real Madrid a ainsi publié un communiqué officiel annonçant avoir formulé une offre de 150 millions d’euros pour Julian Alvarez, refusée par l’Atlético. Une énorme surprise, tant sur le fond, que sur la forme, et pour beaucoup, c’est surtout une manœuvre pour faire mal au Barça, actuellement en négociations avec les Colchoneros pour l’Argentin. Ce qui est sûr, c’est que l’image de Florentino Pérez n’en est pas sortie grandie, lui qui vient de gagner les élections présidentielles du Real Madrid.

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Et selon Sergio Valentín, journaliste pour plusieurs médias comme EsRadio ou Radio Marca, José Mourinho n’a pas apprécié ce petit cirque médiatique, bien au contraire. Il aurait même halluciné en voyant tout ça, lui qui n’avait pas été prévenu que le Real Madrid allait publier un communiqué concernant Alvarez. Il l’a ainsi découvert via les médias, comme tout le monde. Pas content, le Mou…