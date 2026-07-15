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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la banderole controversée des joueurs argentins

Par Maxime Barbaud
1 min.
Les joueurs argentins lors des célébrations @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

L’Argentine est venue à bout de l’Angleterre dans cette seconde demi-finale de Coupe du Monde. Malgré l’ouverture du score de Gordon, Enzo Fernandez et Lautaro Martinez ont renversé la situation mettant fin au rêve anglais. Ces derniers devront attendre encore un peu plus avant de «ramener le football à la maison».

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Pire encore, ils n’apprécieront sans doute pas cette banderole déployée par les joueurs argentins lors des célébrations. «Les Malouines sont argentines» peut-on lire. Territoires britanniques situées au large des côtes argentines, les îles Malouines (ou Falkland pour les Anglais) sont revendiquées depuis longtemps par le pays sud-américain, occasionnant même un conflit armé entre les deux pays en 1982.

Pub. le - MAJ le
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