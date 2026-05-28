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Ligue des Champions

LdC : les ultras parisiens mettent déjà le feu à la capitale avant la finale

Par Josué Cassé
1 min.
PSG @Maxppp

La finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal n’a pas encore eu lieu mais la capitale française vit déjà au rythme de cet événement attendu de tous. Ce jeudi soir, les ultras parisiens ont d’ailleurs témoigné de leur engouement à deux jours de ce rendez-vous historique.

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Comme relayé par RMC Sport, de nombreux supporters parisiens ont décidé de déambuler dans Paris pour lancer ce choc au sommet. Cortège au pied du Parc des Princes avant de rejoindre l’avenue des Champs-Élysées, des scènes de liesse ont eu lieu dans la soirée. Un avant-goût de ce qui attend les amoureux du PSG samedi soir ?

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