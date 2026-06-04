Amical : Neymar ne voyagera pas avec le Brésil

Actuellement blessé au mollet gauche mais bien convoqué avec le Brésil en vue de la Coupe du Monde 2026, Neymar est en train de récupérer avec des séances de physiothérapie d’après un communiqué de la CBF. Se préparant pour l’entrée en lice du Brésil dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin face au Maroc, il manquera le prochain match contre l’Égypte prévu dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin.

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L’ailier brésilien ne fera même pas le déplacement du côté de Cleveland et va rester dans le New Jersey. En effet, c’est le lieu où se déroulera la première rencontre face aux Marocains et le staff a préféré lui éviter un voyage trop contraignant.