Marco Asensio est en feu avec Fenerbahçe et pousse pour une place au Mondial 2026 !

Marco Asensio renaît de ses cendres et semble avoir retrouvé le niveau du joueur qui brillait au Real Madrid. Après une période en demi-teinte au Paris Saint-Germain, où il avait inscrit seulement 7 buts en 47 matchs sur un an et demi, l’Espagnol de 30 ans a su relancer sa carrière. Un prêt à Aston Villa l’hiver dernier lui avait permis de retrouver son football et sa confiance : 8 buts en 6 mois sous la houlette d’Unai Emery, et une vraie renaissance sur le terrain. Cet été, Asensio a décidé de prendre un nouveau virage et de s’installer définitivement en Turquie, à Fenerbahçe, un choix qui s’avère déjà payant et qui pourrait bien lui ouvrir les portes de la Coupe du Monde 2026.

Le meneur de jeu s’y impose comme un titulaire indiscutable et évolue dans un effectif compétitif, aux côtés de stars comme N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Milan Škriniar ou encore le portier Ederson. Cette saison, Asensio affiche des statistiques impressionnantes : 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en 29 matchs, preuve qu’il est revenu à son meilleur niveau. Ce samedi soir encore, face à Trabzonspor en Super Ligue, il a été à la fois buteur et passeur, confirmant son rôle central et convainquant totalement son entraîneur Dominic Tedesco. Actuellement 2e en championnat, Marco Asensio réalise déjà la meilleure saison de sa carrière sur l’aspect individuel et statistique.

Marco Asensio de nouveau épanoui

« J’ai été très bien accueilli, donc je suis ravi. C’est une ville très dynamique, avec une population immense. Et surtout, ce qui est incroyable, c’est la passion pour le football. Les gens la vivent pleinement, et cela se voit aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Je me lève tôt et tranquillement. Je vais à l’entraînement, à 30-40 minutes de marche. Je prends mon petit-déjeuner, je prépare la séance, on s’entraîne, je fais ma récupération… De retour à la maison, je travaille l’après-midi… Voilà en gros comment se déroule ma journée. Je sors, mais toujours couverte, même s’il y a toujours des gens qui finissent par vous toucher. Mais ça va, les gens sont respectueux, très gentils et toujours encourageants », a déclaré le joueur en fin d’année 2025, preuve qu’il semble complètement épanoui.

En effet, lui qui n’allait vraiment pas bien ces derniers temps, Asensio semble avoir retrouvé un équilibre complet, tant sur le plan sportif que personnel. « J’avais besoin d’aide. Il est toujours important de faire appel à des professionnels, et il n’y a rien de mal à parler des situations qu’on ne sait pas gérer. J’ai fait un important travail sur moi-même, notamment à cause de ma blessure. J’ai ressenti une certaine frustration, je ne me sentais pas bien, je ne voyais plus les choses de la même façon qu’avant… Il est important de surmonter tout ça », expliquait-il à Marca il y a quelques semaines, avant de détailler comment cette introspection lui a permis de se recentrer pleinement sur le football.

Des bonnes performances au meilleur moment

Dans cet état d’esprit retrouvé et porté par des performances remarquables à Fenerbahçe, Marco Asensio n’hésite pas à afficher son ambition : retrouver la sélection espagnole et disputer une troisième Coupe du Monde. « Espérons-le. Être sélectionné est un grand honneur, surtout pour moi. J’espère que Luis suit la situation de près et que je recevrai un autre appel. Pour moi, c’est un objectif clair. Cet été, j’étais déterminé à ce que l’équipe que je rejoindrais participe aux compétitions européennes et évolue au plus haut niveau. Mon objectif est d’atteindre mon apogée et de laisser ensuite le choix au sélectionneur national. Jouer ma troisième Coupe du monde serait incroyable, et c’est un objectif clair pour moi cette année. Je dois continuer sur ma lancée », a-t-il confié.

Avec cette forme retrouvée, le débat autour de sa présence avec la Roja est désormais ouvert, et ses performances arrivent au meilleur moment pour convaincre Luis de la Fuente. Malgré la concurrence féroce incarnée par Lamine Yamal, Fermin López, Dani Olmo ou encore Yeremy Pino, tous bien installés dans la hiérarchie espagnole, Marco Asensio garde toutes ses chances de retrouver la Roja. Non sélectionné depuis 2023 et absent du sacre à l’Euro 2024, l’ailier de Fenerbahçe abordera cet été avec une motivation intacte, déterminé à saisir chaque occasion pour revêtir à nouveau le mythique maillot rouge et défendre ses couleurs sur la scène internationale.