CdM 2026 : l’Autriche bat la Jordanie et met la pression sur l’Algérie

Les Argentins et les Algériens avaient probablement un oeil sur cette rencontre après leur duel (déséquilibré) de cette nuit (victoire 3-0 de l’Argentine grâce à un triplé de Lionel Messi). Absente depuis 1998 en Coupe du Monde, l’Autriche défiait la Jordanie, novice dans la compétition. Sans survoler les débats, les coéquipiers de Marko Arnautovic ont assumé leur statut en s’imposant 3-1. Cadenassée, la rencontre s’est débloquée à la 21e minute avec ce bijou de Romano Schmid. Le milieu du Werder Brême déclenchait un missile téléguidé sous la barre du portier jordanien, impuissant (1-0).

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Au retour des vestiaires, Olwan égalisait d’une belle frappe enveloppée, offrant ainsi à son pays le premier but de son histoire en Coupe du Monde (50e, 1-1). Mais on était quand même plus proche du 2-1 en faveur de l’Autriche, que l’inverse. Entré à la pause, le meilleur buteur de l’histoire de l’Autriche, Marko Arnautovic, se voyait refuser un but pour une main antérieure (67e), mais son équipe était récompensée à peine dix minutes plus tard. Arnautovic était impliqué sur le but contre son camp d’Al-Arab (76e, 2-1), et il finissait le travail en marquant sur penalty dans les arrêts de jeu (90+12e, 3-1). L’Autriche prend 3 points et rejoint l’Argentine en tête du classement.