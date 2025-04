Manchester City déclare la guerre à la Premier League

Cette saison 2024-25 ne restera pas un merveilleux souvenir pour Manchester City. Les Skyblues ont dû faire face à de nombreuses blessures, notamment celle de Rodri qui a bouleversé l’équilibre de la formation de Pep Guardiola. Il a été rejoint par Erling Haaland, qui manquera a priori le sprint final en Premier League. Outre les pépins physiques, les résultats n’ont pas suivi, puisque les champions d’Angleterre ont été éliminés dès les 1/8e de finale en Ligue des Champions. En championnat, ils ont d’ores et déjà perdu le titre et se battent pour se qualifier pour la prochaine édition de la C1. En parallèle, les pensionnaires de l’Etihad Stadium sont en conflit ouvert avec la Premier League. Depuis quelques années déjà, le club mancunien est accusé d’avoir enfreint 115 infractions depuis 2009-10 en matière de fair-play financier. Une perte de points ou une sanction beaucoup plus lourde, comme une relégation à un niveau inférieur, sont notamment évoqués.

Un verdict est a priori attendu durant l’été 2025. Dans de sales draps, Manchester City ne compte pas se laisser faire dans cette affaire. Mais ce n’est pas la seule qui oppose l’écurie britannique à la Premier League puisqu’elles étaient en litige concernant les règles en matière de sponsoring comme le rappelle le Times. «En février, le tribunal, composé de trois éminents juristes, Sir Nigel Teare, Lord Dyson et Christopher Vajda KC, a déclaré que les règles de parrainage appliquées par la ligue entre 2021 et 2024 — conçues pour maintenir la compétitivité de la Premier League en empêchant les clubs de gonfler les accords commerciaux avec des sociétés liées à leurs propriétaires — étaient "nulles et inapplicables" et violaient la loi britannique sur le libre marché. Ces règles ont été introduites par la Premier League fin 2021 pour éviter que Newcastle United ne profite de contrats avec l’Arabie saoudite, qui venait d’acquérir le club via son fonds d’investissement, afin de gonfler son budget.»

Man City veut que la PL passe à la caisse

Les Skyblues, qui ont remporté ce bras de fer juridique, avaient réagi via un communiqué de presse. «La Premier League a été reconnue coupable d’avoir abusé de sa position dominante. La décision du tribunal a pour conséquence d’annuler les décisions spécifiques de la Premier League visant à réévaluer la juste valeur marchande des deux transactions conclues par le club.» Un club qui n’a pas reçu de compensation financière à la suite de cette décision de justice. Et City compte bien en recevoir justement dans cette histoire. Le Times explique que les champions d’Angleterre comptent demander 20 M£, soit environ un peu plus de 23 M€, après avoir gagné la première partie de leur litige avec la Premier League. Les Cityzens souhaitent que la PL leur rembourse les frais juridiques engagés dans cette affaire et paye ses avocats, le cabinet Lord Pannick KC et Paul Harris KC. Le Times précise qu’une nouvelle audience va être organisée pour déterminer qui payera quoi.

Mais la Premier League ne souhaite pas du tout régler le montant demandé puisqu’elle estime que toute l’affaire l’opposant à City n’est pas encore terminée. Les avocats de la PL comptent aussi souligner le fait que ce n’était pas leur décision mais celle des Skyblues de s’impliquer dans une bataille juridique aussi longue et donc onéreuse. Ils ne veulent donc pas que la Premier League passe à la caisse, elle qui a déjà lâché un peu plus de 58 M€ l’an dernier en frais juridiques après les enquêtes et les audiences sur l’arbitrage concernant Chelsea, Everton, Nottingham Forest, Leicester City et Manchester City. Une écurie qui accuse aussi la Premier League de favoriser Arsenal, Brighton, Everton et Leicester, qui ont reçu des prêts importants de la part de leurs actionnaires. City parle d’un traitement préférentiel et d’une certaine discrimination pour les autres écuries. Pour cette raison, l’affaire a été portée devant les tribunaux. La guerre est déclarée entre la PL et City.