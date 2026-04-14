Al-Hilal : Karim Benzema est dans l’œil du cyclone

L’aventure d’Al-Hilal en Ligue des Champions asiatique s’est arrêtée brutalement en huitièmes de finale ce lundi soir. Après un match nul spectaculaire (3-3) et une prolongation, marqué par des buts de Sergej Milinković-Savić, Salem Al-Dawsari et Marcos Leonardo, tout s’est joué lors d’une séance de tirs au but sous haute tension face à l’Al-Sadd de Roberto Mancini. Finalement, ce sont finalement les Qataris qui se sont imposés au plus grand dam des coéquipiers de Karim Benzema. L’ancien capitaine du Real Madrid s’est d’ailleurs illustré de la pire des manières lors de ce rendez-vous charnière alors qu’Al-Hilal était considéré comme un favori au sacre final.

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En effet, le tournant de la soirée a été le raté de Karim Benzema. Alors qu’il venait de s’illustrer en championnat avec un triplé, le Français a totalement manqué le cadre lors du troisième tir de son équipe, envoyant le ballon bien au-dessus de la barre transversale. Ce moment de bascule a été immédiatement suivi par un autre échec, celui du jeune prodige français Saïmon Bouabré, qui était aussi arrivé cet été, dont la tentative n’a pas trouvé le chemin des filets. Ces deux ratés consécutifs ont permis à Akram Afif de transformer le tir victorieux pour le club qatari dans la foulée. Dès lors, Benzema et Al-Hilal sont devenus les risées d’Arabie saoudite.

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Al-Nassr se moque d’Al-Hilal

Sur les réseaux sociaux, cet échec a déclenché une vague de moqueries sans précédent, alimentée par les supporters d’Al-Ittihad. Ces derniers n’ont toujours pas digéré le départ de leur ancien capitaine vers le rival en février dernier alors que leur club est en difficulté depuis le départ du Nueve. Les termes de "traître" et de "karma" ont largement circulé, certains fans exultant de voir Benzema échouer dans sa quête de titre sous ses nouvelles couleurs. Certains fans ont même réclamé le départ à la retraite de Karim Benzema sur X.

Une terrible désillusion pour laquelle s’est délecté Al-Nassr. Autre rival d’Al-Hilal, le club de Cristiano Ronaldo a publié un tweet dans la foulée pour se moquer de l’élimination de son dauphin, relégué à 5 points, au championnat : «le rempart inébranlable de leur grande victoire. Votre présence enthousiaste est la force qui soutient vos stars. En jaune, nous sommes là… Et pour le jaune, nous les soutenons et les encourageons.» Pour rappel, Al-Nassr est toujours en lice en Coupe de l’AFC, l’équivalent de la Ligue Europa à l’échelle asiatique.