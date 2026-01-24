Le communiqué cinglant du CUP avant le Classique !

Le 8 février prochain, le Paris Saint-Germain accueillera l’Olympique de Marseille pour un Classique toujours aussi attendu. Avant ce choc entre les deux rivaux historiques, le Collectif Ultras Paris s’est fendu d’un communiqué pour le moins acide, appelant les autorités à autoriser le déplacement des supporters marseillais au Parc des Princes. «Jusqu’à quand ? À l’approche du match du 8 février, nous, supporters du Paris Saint-Germain, membres du Collectif Ultras Paris, appelons solennellement les autorités (in)compétentes à autoriser la venue des supporters marseillais au Parc des Princes. Nous interpellons directement : la Ligue de Football Professionnel, la Fédération Française de Football, la Préfecture de Police de Paris et nos clubs respectifs ! Malgré l’interdiction de déplacement qui a frappé les supporters parisiens au match aller et par le passé, nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue. Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue et avec les supporters des deux camps», peut-on lire dans un premier temps.

«La situation actuelle fait de la France une exception incompréhensible : celle d’un pays où un Classique se joue sans supporters adverses, alors même que d’autres nations organisent des rencontres bien plus sensibles avec sérieux, courage et responsabilité. Il n’est pas trop tard pour agir. Il est encore possible de démontrer qu’en France, il existe une culture de l’organisation, de l’anticipation et du dialogue, plutôt qu’une politique systématique de l’interdiction. Nous affirmons clairement : nous sommes favorables à la venue des supporters marseillais à Paris et bien sûr au déplacement des supporters parisiens à Marseille. Le Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille doit redevenir un événement populaire, vivant et encadré, et non un symbole de renoncement. Cette situation devenue une habitude doit prendre fin et ouvrir de nouveaux horizons pour l’ensemble des supporters en France trop souvent privés de déplacement. Comme toujours, nous nous tenons disponibles pour tout dialogue ou rencontre qui permettra d’avancer dans ce sens. Le football ne peut pas être confisqué par la peur ou l’inaction. Nous appelons les autorités à prendre leurs responsabilités. Malgré un PSG qui fait briller la France au niveau européen et mondial, notre football est en perdition: des clubs à l’agonie, des droits TV ridicules, des instances dépassées. La ferveur populaire des stades est la seule chose qui n’ait pas changé depuis des années; le jour où les stades seront vides, il sera trop tard», ajoute le communiqué.