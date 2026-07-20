Coupe du Monde 2026 : le nouveau classement FIFA est connu

Le classement FIFA mis à jour après la Coupe du Monde 2026 réserve plusieurs changements majeurs au sommet de la hiérarchie mondiale. Sacrée championne du monde, l’Espagne s’empare de la première place et détrône l’Argentine, qui recule d’un rang malgré un parcours solide. La France conserve sa troisième position et reste solidement installée parmi les principales puissances du football international, tandis que l’Angleterre demeure quatrième. Derrière ce quatuor, le Brésil profite de sa progression pour intégrer le Top 5 devant un Maroc historique, qui poursuit son ascension et atteint une remarquable sixième place. Le Portugal perd quant à lui deux rangs et glisse au septième rang, alors que la Belgique et les Pays-Bas échangent leurs positions respectives. L’une des plus belles progressions du haut de tableau est à mettre au crédit du Mexique, qui gagne quatre places pour intégrer le Top 10, confirmant les progrès affichés lors du tournoi mondial.

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Plus bas dans le classement, plusieurs mouvements significatifs témoignent des conséquences directes de la Coupe du Monde sur la hiérarchie internationale. La Colombie poursuit sa remontée avec deux places gagnées et se hisse au 11e rang, tandis que l’Allemagne et la Croatie reculent après des performances jugées en dessous des attentes. La Suisse réalise l’une des percées les plus marquantes du classement avec un bond de cinq places qui lui permet d’atteindre la 14e position, juste devant une Italie en recul de trois rangs. Les États-Unis et le Japon continuent leur progression régulière et consolident leur statut parmi les nations les plus compétitives du moment. À l’inverse, le Sénégal perd du terrain et sort du Top 15. La sensation de cette mise à jour reste toutefois la Norvège, qui effectue une spectaculaire remontée de douze places pour intégrer le Top 20 à la 19e position. L’Uruguay ferme ce classement malgré une chute de quatre rangs, illustrant une redistribution des forces qui confirme l’émergence de nouvelles nations capables de bousculer durablement l’ordre établi sur la scène mondiale.

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Le top 20 du classement FIFA