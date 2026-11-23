Sacré choc à venir en Ligue des Nations. Alors que le tirage au sort des quarts de finale nous a donné une affiche prestigieuse entre la France et l’Espagne le 25 et le 28 mars prochain, le sélectionneur Luis de la Fuente s’est exprimé sur la rencontre. Présentant la bande dessinée "Il était une fois l’Amérique", revenant sur le sacre espagnol à la Coupe du Monde 2026, le technicien de la Roja a envoyé un message cinglant aux Bleus. S’il s’attend à rencontrer un adversaire coriace, il a valorisé le fait que son équipe était la meilleure sélection du moment.

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«Nous sommes vraiment impatients de disputer ce match (contre la France). Évidemment, il nous reste encore beaucoup de temps pour nous y préparer et bien réfléchir à la stratégie. Mais surtout, je pense qu’il reste quelque chose de ce match de Coupe du Monde. Nous l’avions préparé avec un message que nous allons certainement réutiliser. Nous allons affronter une très grande équipe. L’une des meilleures au monde bien sûr. Mais elle aura en face d’elle, la meilleure équipe du monde. C’était le message transmis aux joueurs à l’époque avant ce match de Coupe du monde et ce sera le même message quand on commencera à travailler et à nous tourner vers la préparation. J’insiste sur le fait que nous sommes très enthousiastes de jouer ce match très difficile. Nous pensons déjà au-delà de cette rencontre. Mais nous sommes pleinement conscients que nous allons affronter une grande équipe avec de grands joueurs. Et je terminerai en répétant : ils vont affronter la meilleure équipe du monde qui compte, elle aussi, de très grands joueurs», a-t-il déclaré.