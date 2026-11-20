Le début de saison de l’Olympique de Marseille n’a pas été à la hauteur des attentes. Dans un contexte économique délicat et après un mercato estival sans renforts, les Phocéens ont connu des premières semaines compliquées, avec des résultats insuffisants et une position au classement qui a rapidement suscité des frustrations. Une situation qui a également tendu les relations avec une partie des supporters, malgré leur soutien régulier au Vélodrome. Pourtant, avec cinq victoires de rang en Ligue 1 avant la trêve et un Bruno Genesio qui fait l’unanimité, Marseille a bien rectifié le tir et pointe à la quatrième place du classement.

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En conférence de presse ce vendredi, CJ Egan-Riley a justement été interrogé sur la réaction du public marseillais sur le début de saison. Le défenseur anglais comprend les attentes et les frustrations des supporters, tout en rappelant l’investissement du groupe : « au début de la saison, on savait que les résultats n’étaient pas suffisants. Quand tu joues avec cet emblème, tu sais quelles sont les attentes. Je pense que ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas les tromper, il faut juste donner le maximum. C’est normal de leur part d’avoir de la frustration. Il y a aussi des matchs où on n’a pas gagné et ils étaient quand même derrière nous. Parfois, on gagne des matchs et ils ne sont pas heureux, parfois, on perd, mais ils nous soutiennent. La réaction des supporters est assez claire. On essaie toujours d’être à 100%.»