Bologne : Jonathan Rowe disjoncte et frappe un joueur lors d’un match amical
Jonathan Rowe a encore craqué. Transféré à Bologne cet été après son départ tumultueux de l’OM, l’attaquant anglais de 23 ans a été expulsé dès la 40e minute lors d’un match amical contre l’Arminia Bielefeld ce samedi. Après avoir reçu un violent coup d’épaule de Stefano Russo, Rowe a totalement dérapé en lui infligeant un coup de torse avant de s’en prendre à un autre adversaire puis être exclu, laissant ses coéquipiers sombrer (0-4).
😮 Il #Bologna è sotto all'intervallo 0 a 3 contro l'#ArminiaBielefeld nel suo primo test estivo. Espulsione diretta di #Rowe al 41' per un fallo di reazione.#Bolognafc #ArminiaBielefeld #amichevole— Pietro Celeste (@PietroCeleste01) July 18, 2026
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Ce nouveau coup de sang rappelle forcément de mauvais souvenirs, presque un an jour pour jour après son altercation marquante avec Adrien Rabiot à Marseille. À l’époque, une bagarre générale dans le vestiaire olympien après une défaite contre Rennes avait précipité le départ des deux joueurs, poussant Rabiot vers Milan et l’Anglais vers l’Italie, où ses vieux démons semblent déjà le rattraper.
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