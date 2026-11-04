CAF Awards 2026 : les dix nommés pour le titre de meilleur gardien africain

Après avoir dévoilé les candidats aux trophées de meilleur jeune joueur et de meilleur entraîneur, la Confédération africaine de football poursuit ses annonces pour les CAF Awards 2026. Cette fois, ce sont les gardiens de but qui sont à l’honneur, avec dix portiers en lice pour décrocher la prestigieuse récompense. Parmi les principaux prétendants figure notamment Yassine Bounou, le dernier rempart de la sélection marocaine et d’Al-Hilal, habitué des grandes distinctions individuelles. Le Sénégalais Édouard Mendy, également bien connu sur la scène internationale, fait lui aussi partie des candidats. Mais l’une des présences les plus remarquées reste celle de Vozinha, le gardien cap-verdien qui s’est révélé aux yeux du grand public lors de la Coupe du Monde 2026.

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Auteur de prestations remarquées avec le Cap-Vert durant le Mondial, Vozinha a connu une année exceptionnelle sur le plan individuel. Ses performances lui avaient notamment valu une nomination au Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien du monde, lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or. Une reconnaissance internationale pour le portier de 40 ans, désormais en lice pour une nouvelle distinction continentale. La liste des dix nommés est complétée par Oussama Benbot (Algérie), Yahia Fofana (Côte d’Ivoire), Lionel Mpasi (RD Congo), El Mahdy Soliman (Égypte), Mostafa Shobeir (Égypte), Ahmed Reda Tagnaouti (Maroc) et Ronwen Williams (Afrique du Sud).