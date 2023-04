Mercato : le PSG veut faire exploser la banque pour Harry Kane

La suite après cette publicité

« On ne veut plus du bling-bling, c’est la fin des paillettes ». Voilà ce qu’avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier. Déçu par les résultats de son équipe et l’apport de ses recrues stars, le président du Paris Saint-Germain voulait moins de noms ronflants et plus de joueurs prêts à mouiller le maillot pour entourer Kylian Mbappé, placé au centre du nouveau projet. Mais la stratégie des Parisiens n’a pas vraiment fonctionné. Moins d’un an plus tard, les pensionnaires du Parc des Princes regrettent déjà d’avoir acheté certains éléments.

Paris veut Harry Kane

Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Hugo Ekitike n’ont pas donné vraiment satisfaction. Concernant l’ancien joueur de Reims, il n’était pas le premier choix. Initialement, le PSG souhaitait recruter Robert Lewandowski pour épauler KM7. Mais le Polonais a préféré dire oui au FC Barcelone. Ensuite, Luis Campos et ses équipes ont suivi la piste menant à Gianluca Scamacca. Mais ce dossier a longtemps traîné et Paris a choisi de miser sur le jeune et prometteur Ekitike. Mais ce dernier n’a pas été à la hauteur.

Après deux mercatos ratés, le PSG veut plus jamais mettre la main sur un avant-centre cet été 2023. Plusieurs pistes, notamment celles menant à Victor Osimhen (Naples), Marcus Thuram (M’Gladbach) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), sont suivies. Ce mardi, Le Parisien révèle qu’un autre numéro 9 plait beaucoup dans la capitale. Il s’agit de l’international anglais Harry Kane (29 ans). Expérimenté, le joueur de Tottenham est la priorité des dirigeants assure le média français. Efficace, cette machine à marquer des buts n’aura aucun souci à s’adapter au PSG selon les patrons du club.

Un joueur courtisé

Ces derniers pensent aussi que son profil collera parfaitement avec celui de KM7. Les deux joueurs peuvent être complémentaires et mener le PSG vers les sommets. Les Franciliens veulent se lancer sur ce dossier, d’autant que Kane présente l’avantage d’être libre dans un an (juin 2024). Malgré son prix élevé, puisque l’on parle tout de même de 100 millions d’euros voire plus, le PSG est confiant et compte profiter des bonnes relations entre les deux présidents pour atteindre son objectif. Une mission qui restera malgré tout difficile.

On le sait, Daniel Levy est réputé pour être dur en affaires. Il avait fermé la porte à Manchester City il y a deux ans, malgré des offres folles. De plus, Paris devra composer avec la forte concurrence de Manchester United, qui rêve du buteur des Three Lions depuis longtemps. Le Bayern Munich, qui ne veut pas payer une grosse somme pour un joueur sous contrat jusqu’en 2024, est distancé pour le moment. Mais rien n’est gagné pour le PSG, qui devra convaincre les Spurs et Harry Kane. Sous pression, Luis Campos, qui surveille de loin la situation de Lukaku, ne devra pas se rater cette fois-ci.