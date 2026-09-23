PSG : Matvey Safonov se confie sur sa situation

Devenu gardien numéro un du Paris Saint-Germain en fin d’année 2025 suite à une blessure de Lucas Chevalier, Matvey Safonov s’est battu pour garder sa place et y est parvenu. Le gardien russe de 27 ans a pu remporter dans la foulée sa deuxième Ligue des Champions, cette fois dans un costume de titulaire. Un statut d’incontournable qu’il ne veut pas considérer comme acquis. Matvey Safonov a confié cela dans un point média mis en place par la sélection russe et les propos ont été recueillis par Championat.

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«Oui, plus personne ne me pose de questions sur l’avenir. Rien n’a changé pour moi. Mon objectif était de travailler et de faire mes preuves, et c’est ce qui s’est passé. Au PSG, la concurrence est quotidienne. C’est exactement ce que je faisais. Ce processus a commencé en septembre dernier, et en décembre, j’ai réussi à obtenir du temps de jeu. Maintenant, la situation a changé : je joue tous les matchs. Mon positionnement et mon état d’esprit ont évolué, mais la confiance en moi que j’avais il y a un an a permis de tout renverser. Maintenant, j’essaie de prouver à l’entraînement que mes efforts ne sont pas vains, je suis en compétition avec mes coéquipiers et avec moi-même» a-t-il conclu.