Coupe du Monde 2026 : polémique autour de la pelouse de la finale
À quelques minutes désormais de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, une polémique oppose la FIFA à l’État du New Jersey. L’instance mondiale a mis en vente sur son site des fragments de la pelouse de la finale, encapsulés dans de la résine, pour des prix pouvant atteindre 3 000 dollars l’unité rapporte le New York Times.
Les autorités du New Jersey s’opposent fermement à cette initiative, rappelant que la rénovation du terrain a coûté 13 millions de dollars d’argent public et qu’il s’agit d’une propriété de l’État. De son côté, la FIFA affirme ne percevoir qu’une redevance inférieure à 5 % sur ces ventes et assure que la majorité des recettes sera reversée au comité d’organisation local.
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