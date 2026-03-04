L1 : les décisions de la commission de discipline

Qui dit mercredi dit commission de discipline. Et son fait majeur concerne Kail Boudache, sanctionné dimanche dernier d’un carton jaune pour simulation lors de la défaite au Paris FC. Un avertissement qui avait plus qu’agacé Claude Puel et plus globalement l’ensemble de l’OGC Nice, qui s’était fendu d’un communiqué sur l’arbitrage.

La commission a décidé de retirer le carton jaune infligé au jeune talent franco-algérien. « Nous nous félicitons de la décision de la Commission de discipline de retirer l’avertissement infligé à Kaïl Boudache. Cette décision vient réparer une injustice et confirme que l’arbitrage est capable de reconnaître ses erreurs », s’est réjoui Maurice Cohen, l’un des patrons du club niçois.

Les principales décisions de la commission de discipline du 4 mars 2026 :

RETRAIT DE CARTON

LIGUE 1 MCDONALD’S

24e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris FC – OGC Nice du dimanche 1er mars 2026.

Avertissement de Kail BOUDACHE (OGC Nice).

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Daouda GUINDO (Stade Brestois 29)

Un match de suspension ferme

Thibault DE SMET (Paris FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 mars 2026.

Yassin BELKHDIM (Angers SCO)

Simon EBONOG (Havre AC)

Clinton MATA (Olympique Lyonnais)

Lassine SINAYOKO (AJ Auxerre)