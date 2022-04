Leeds United - Manchester City : les compositions sont là

La 35e journée de Premier League se poursuit ce samedi avec un duel entre Leeds United et Manchester City. A domicile, les Peacocks optent pour un 4-1-4-1 avec Illan Meslier dans les cages derrière Luke Ayling, Pascal Struijk, Liam Cooper et Junior Firpo. Robin Koch est positionné derrière Stuart Dallas et Kalvin Phillips. Seul en pointe, Rodrigo Moreno est soutenu par Raphinha et Jack Harrison.

De son côté, Manchester City s'articule dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui, João Cancelo, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Nathan Aké forment la défense. Rodri Hernandez prend place en sentinelle auprès d'Ilkay Gündogan. Enfin, la ligne offensive est constituée de Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Jack Grealish et Phil Foden.

Les compositions

Leeds United : Meslier - Ayling, Struijk, Cooper, Firpo - Koch - Raphinha, Dallas, Phillips, Harrison - Rodrigo

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Aké - Gündogan, Rodri - Jesus, Grealish, Foden - Sterling