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Des supporters chinois brûlent des maillots de Kylian Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.

La polémique autour de Kylian Mbappé continue de provoquer des réactions hostiles en Chine. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs supporters brûlant des maillots de l’attaquant du Real Madrid et détruisant des affiches à son effigie. Ces images témoignent de la colère d’une partie du public chinois après les propos du Français sur un montage humoristique le représentant avec le corps de Mao Zedong.

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Le capitaine de l’équipe de France avait qualifié l’ancien dirigeant chinois de dictateur en réagissant à ce mème, déclenchant une vive controverse dans le pays. Malgré les excuses publiques du joueur et le communiqué du Real Madrid présentant à son tour ses regrets au peuple chinois, la situation reste tendue. La rupture de plusieurs partenariats commerciaux et les critiques relayées par les médias locaux ont déjà fragilisé l’image du Français sur le marché chinois.

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