Des supporters chinois brûlent des maillots de Kylian Mbappé

La polémique autour de Kylian Mbappé continue de provoquer des réactions hostiles en Chine. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs supporters brûlant des maillots de l’attaquant du Real Madrid et détruisant des affiches à son effigie. Ces images témoignent de la colère d’une partie du public chinois après les propos du Français sur un montage humoristique le représentant avec le corps de Mao Zedong.

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VIDEO | Vídeos en redes muestran a aficionados chinos quemando camisetas de Mbappé y rompiendo carteles con su rostro tras unas declaraciones del jugador sobre un ‘meme’ en el que aparece su cara encima del cuerpo de Mao Zedong, al que alude como "un dictador chino". https://t.co/rdflEoTMHg — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Le capitaine de l’équipe de France avait qualifié l’ancien dirigeant chinois de dictateur en réagissant à ce mème, déclenchant une vive controverse dans le pays. Malgré les excuses publiques du joueur et le communiqué du Real Madrid présentant à son tour ses regrets au peuple chinois, la situation reste tendue. La rupture de plusieurs partenariats commerciaux et les critiques relayées par les médias locaux ont déjà fragilisé l’image du Français sur le marché chinois.