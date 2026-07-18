« Il n’y a rien de plus beau que l’Équipe de France » : les derniers mots de Didier Deschamps

Didier Deschamps quitte l’Équipe de France sur une défaite douloureuse, mais sans renier le parcours réalisé par ses joueurs. Menés 0-4 à la mi-temps face à l’Angleterre, ce samedi soir lors du match pour la 3e place de la Coupe du Monde 2026, les Bleus ont tenté d’inverser la tendance, en vain (4-6). Une issue forcément amère pour le sélectionneur de 57 ans, qui aurait préféré conclure son aventure en terminant sur la troisième marche du podium. Au moment de dresser le bilan de ses 14 années chez les Bleus, le technicien français a néanmoins refusé de tout remettre en cause. S’il a reconnu sa responsabilité dans l’entame ratée de son équipe au micro de M6, Deschamps a aussi salué la réaction de ses joueurs et la qualité du groupe, tourné selon lui vers l’avenir.

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« Quand on est menés 4-0, on fait une première mi-temps imprésentable. Il y a eu une réaction, forcément, avec ce qu’on a su bien faire. On a deux occasions d’égaliser à 4-4. Après, on se projette un peu plus. Mais là, c’est ce qu’on sait faire. Malheureusement, on ne l’a pas fait, mais c’est ma faute parce que je n’ai pas dû faire ce qu’il fallait en première mi-temps aussi. Mais bon, ça ressemble à quelque chose, même si la défaite fait mal. Évidemment, c’était mieux de finir troisième. On est partis avec beaucoup d’ambition, a-t-il indiqué avant de revenir sur la demi-finale de mardi. On a réussi à faire pas mal de choses positives. On a raté notre match contre l’Espagne, elle a su être très performante contre nous. »

Un monument de l’Équipe de France s’en va

Deschamps a ensuite dressé un bilan plutôt positif de ce Mondial 2026, malgré la victoire finale qui n’est pas au bout. « Il n’y a pas tout à jeter. Il y a un groupe avec vraiment, vraiment de la qualité footballistique. Il y a pas mal de jeunes qui passeront encore les échelons. Mais il y a vraiment de la matière pour continuer à avoir de très très bons résultats. Et sur le plan humain, ça a été vraiment une très belle aventure avec eux parce que les huit semaines, depuis le début de la préparation, qu’on a passées ensemble, c’était beau. C’est ça aussi, la déception. Elle est là, évidemment, sur le plan sportif. Mais je pense qu’on a eu aussi l’opportunité de fabriquer des émotions, et que des millions, des dizaines de millions de Français ont pu, grâce à vous, partager ces émotions. Évidemment, la déception est là chez nous aussi. Mais voilà, c’est ça, c’est la Coupe du Monde. C’est merveilleux, il n’y a rien de plus beau. »

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Didier Deschamps a ensuite remercié les personnes qui l’ont accompagné durant son aventure avec les Bleus. « J’entends beaucoup de “merci”. Moi aussi, je remercie beaucoup de personnes parce que je ne suis pas seul. J’ai un staff avec moi, avec des compétences. Et puis après, ce sont des choix de joueurs, des choix humains aussi. Toujours cette envie, cette volonté d’aller le plus haut possible, de maintenir l’Équipe de France tout en haut. Parce que, je vous le répète : il n’y a rien de plus beau dans la vie d’un footballeur que de porter ce maillot… », a-t-il indiqué refermant ainsi une page de 14 ans à la tête des Bleus, marquée par 122 victoires en 187 matchs, un sacre en Coupe du Monde 2018 et un attachement indéfectible au maillot tricolore.