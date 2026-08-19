Liga : l’Atlético de Madrid s’impose contre Malaga avec un but de Kang-in Lee

Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid manqueront la première journée de Liga, en raison du calendrier exceptionnel lié à la Coupe du Monde 2026, l’Atlético de Madrid a parfaitement lancé son championnat. Les Colchoneros recevaient Málaga ce mercredi soir et ont décroché les trois points sans forcer, malgré l’absence de Julián Alvarez, non retenu dans le groupe, et de nombreux titulaires. Diego Simeone a notamment pu offrir leurs premières minutes officielles à plusieurs recrues, dont Morten Hjulmand, tandis qu’Alex Grimaldo est resté sur le banc.

La suite après cette publicité

Le héros de la soirée se nomme Kang-in Lee. Entré à l’heure de jeu pour sa première apparition sous le maillot de l’Atlético, l’ancien joueur du PSG n’a eu besoin que de quelques minutes pour débloquer la rencontre. Après avoir éliminé deux adversaires à l’approche de la surface, le Sud-Coréen a envoyé une frappe parfaite dans la lucarne gauche pour ouvrir le score. Solides derrière avec un Jan Oblak encore décisif, les Madrilènes ont ensuite fait le break grâce à Baena sur coup franc, assurant un succès 2-0 et un départ idéal dans cette nouvelle saison.