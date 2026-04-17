L’Allemagne assassine le Real Madrid et Vinicius Junior

À l’heure où l’Espagne et le Real Madrid cherchent à établir un diagnostic précis de la deuxième saison blanche des Merengues qui se profile, le comportement des Madrilènes fait toujours jaser en Allemagne. Mercredi soir, les images des joueurs d’Alvaro Arbeloa fonçant vers l’arbitre du quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich ont fait la Une des médias d’outre-Rhin. Aujourd’hui, elles restent très présentes. De quoi confirmer une tendance : l’image de la Casa Blanca ne cesse de se détériorer.

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Un club référence devenu détestable

Habitués à passer pour les gentlemen du football européen, les Merengues ont bien changé ces dernières années. Hier, nous vous faisons justement le point sur les différents événements ayant dégradé la réputation du club de cœur de Florentino Pérez. Aujourd’hui, la presse allemande en a remis une couche. Et elle n’y est pas allée avec le dos de la cuillère. Tout a commencé hier, dans les colonnes de Welt. Un article tellement offensif sur le Real Madrid qu’il a été repris par AS. Voici d’ailleurs quelques extraits bien parlants.

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« Le Real Madrid s’incline à Munich – et, comme souvent, rejette la faute sur l’arbitre. Qui d’autre ? Les théories du complot font depuis longtemps partie de l’ADN d’un club qui, depuis des années, perd tout respect et toute dignité. Gagner est facile, mais rares sont ceux qui savent perdre. Ce n’est pas le cas du Real Madrid. (…) La colère des Espagnols devrait plutôt se diriger vers Camavinga. Celui qui avait déjà reçu un carton jaune huit minutes plus tôt pour une faute tactique évidente aurait dû s’abstenir à tout prix de ce genre de pitreries. Que ses coéquipiers aient vu les choses différemment tient peut-être aussi au fait que le comportement déloyal, les intimidations envers les arbitres et les légendes du coup de poignard dans le dos font partie depuis longtemps de l’ADN du Real Madrid. » Un constat partagé ce vendredi par Sport Bild.

Vinicius Jr pointé du doigt

« Il semblerait qu’au Real Madrid, les égos priment sur l’esprit d’équipe et c’est là que les entraîneurs échouent régulièrement. Xabi Alonso a été limogé après seulement 19 matchs de championnat car les superstars Vinicius, Mbappé et leurs coéquipiers refusaient de se plier à ses règles. Alors que les autres grands clubs appliquent le principe selon lequel nul n’est au-dessus du club, cette « loi » semble avoir été suspendue au Real Madrid. » Et si le Real Madrid devient un club détestable aux yeux des Allemands, c’est aussi en partie à cause d’un joueur : Vinicius Junior. « Lorsque Luis Diaz a inscrit le 3-3 tant attendu quelques minutes après l’expulsion, face à des Espagnols qui ne faisaient de toute façon plus que défendre depuis un certain temps, l’éternel provocateur Vinicius Junior applaudissait déjà avec mépris en direction de l’arbitre. Après le coup de sifflet final, le mauvais comportement n’a pratiquement plus connu de limites », écrivait Welt. Une analyse là encore partagée par Sport Bild qui réclame le départ de ces stars toxiques.

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« Le Real Madrid a également perdu beaucoup de capital sympathie. Cela se manifeste notamment par le boycott ostentatoire du Ballon d’Or suite à la non-victoire de l’un de ses joueurs, et par le style de jeu théâtral de certaines stars comme Vinicius Jr., qui ne manque aucune occasion de simuler des fautes ou de provoquer l’adversaire. À cela s’ajoutent les nombreuses erreurs de jugement impardonnables, comme le geste d’Antonio Rüdiger, qui a failli donner un coup de tête à un joueur. Ces comportements ne sont pas dignes de l’image que l’on se fait d’un Real Madrid. Le club a dilapidé une grande partie de la sympathie des supporters neutres ces dernières années. La défaite face au Bayern Munich pourrait aussi avoir un aspect positif : le Real Madrid a besoin de changement. Il serait souhaitable que certains égos surdimensionnés quittent le club. Alors seulement, le club pourra redevenir le meilleur du monde et, surtout, un club plus apprécié. » C’est dit.