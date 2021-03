Bundesliga : Rutter surpris par ses débuts avec Hoffenheim

Georginio Rutter (18 ans) a quitté cet hiver sa Bretagne natale pour s’engager avec Hoffenheim en provenance du Stade Rennais. Le petit oiseau, formé au SRFC, a quitté son nid prématurément, rejoignant ainsi les terres allemandes, devenues le paradis des jeunes joueurs français.

Le natif de Plescop dans le Morbihan, buteur en février dernier lors de la victoire 4-0 face au Werder Brême, a raconté ses débuts au journal allemand Kicker. «Après être arrivé à Hoffenheim, je n'ai délibérément pas trop attendu de moi. Il était important pour moi de bien m'intégrer dans l'équipe au début, de m'habituer à la façon de jouer et de trouver mes marques en Allemagne. Que mes débuts et mon premier but arrivent si rapidement à la fin était bien sûr surprenant», a-t-il raconté. Des débuts réussis pour l’ancien rennais qui compte bien mettre la Bundesliga à ses pieds dans les prochaines années.