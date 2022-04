Serie A : Kalidou Koulibaly encore victime de racisme

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le Napoli l'a emporté contre l'Atalanta (3-1) dans un match où Kalidou Koulibaly s'est encore montré solide. Pourtant, le défenseur sénégalais a de nouveau était victime d'insultes racistes à l'issue de la rencontre. Une nouvelle attaque envers l'ancien de Genk qui avait déjà subi ça les années précédentes ou encore en début de saison contre la Fiorentina. L'Atalanta a immédiatement condamné le comportement des individus en tribunes qui ont insulté Kalidou Koulibaly.

«L'Atalanta BC communique que tout comportement non conforme aux principes de civilisation et d'éducation, qui a toujours été poursuivi par ce club, sera fermement combattu. Nous ne voulons pas, et nous le soulignons, donner de la visibilité à des sujets qui n'ont rien à voir avec notre environnement et, donc, sans clameur ni généralisations, nous agirons dans les bureaux compétents pour que l'image du club et de la ville de Bergame sont protégés» peut-on lire dans un communiqué. La Fédération Sénégalaise a de son côté pris la défense de son joueur : «comme à leurs tristes habitudes certains supporters bergamaschi, de l'Atalanta de Bergame, ont encore réédité leurs bêtises humaines en proférant des injures ignobles et racistes vis-à-vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly.»