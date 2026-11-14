Real Madrid : Zidane milite pour un Rafael Nadal à un poste haut placé

Zinédine Zidane s’est réjoui de voir Rafael Nadal se rapprocher encore un peu plus des instances dirigeantes du Real Madrid. Le club madrilène a annoncé le 4 novembre dernier sa volonté d’intégrer l’ancien tennisman à son conseil d’administration, une nomination qui doit encore être ratifiée par les socios lors de l’assemblée générale du 21 novembre. Déjà membre honoraire du club depuis 2011 et fervent supporter merengue, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem entretient une relation privilégiée avec l’institution madrilène et Florentino Pérez. « Il adore le foot et il adore surtout Madrid. C’est bien de le voir rentrer au Conseil, il a toujours été proche du club », a commenté Zidane.

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L’ancien entraîneur du Real Madrid voit même cette arrivée comme une opportunité pour Nadal de s’investir davantage dans la vie du club. « Le voir concrétiser quelque chose qu’il voulait faire, c’est plutôt positif pour le club. Et pourquoi pas le voir dans un autre rôle », a ajouté le sélectionneur français. Une déclaration qui fait écho aux ambitions déjà exprimées par le Majorquin, qui avait confié en 2023 qu’il aimerait un jour devenir président du Real, tout en reconnaissant ne pas se sentir suffisamment qualifié pour occuper cette fonction.