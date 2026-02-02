Le RC Lens s’offre le gros coup Allan Saint-Maximin

C’est désormais officiel : le RC Lens frappe un grand coup sur le dernier jour du marché hivernal en s’attachant les services d’Allan Saint-Maximin. Libre de tout contrat depuis son départ du Club América, l’ailier international français de 28 ans s’est engagé avec le club artésien pour renforcer un effectif déjà impressionnant depuis le début de saison. Leader de Ligue 1 dans un contexte ultra-concurrentiel, le RCL confirme ainsi ses ambitions en attirant un joueur de calibre international, capable d’apporter immédiatement sa percussion, sa créativité et son expérience du très haut niveau. Ce recrutement symbolise une nouvelle fois la montée en puissance du projet lensois, désormais attractif pour des profils confirmés.

Passé par Saint-Étienne, Monaco, Nice ou encore Newcastle, Allan Saint-Maximin connaît parfaitement les exigences du championnat de France. Son retour en Ligue 1 s’inscrit dans une volonté claire de relancer durablement sa carrière au sein d’un collectif performant, sous la direction de Pierre Sage. À Lens, l’ancien Magpie arrive dans un environnement structuré, intense et solidaire, parfaitement adapté à ses qualités de dynamiteur offensif. Capable d’évoluer sur les deux ailes, voire dans un rôle plus axial, il offre de nouvelles options tactiques au staff lensois, qui pourra compter sur sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un et à débloquer des situations fermées.

Une belle opportunité de marché

Son expérience récente au Mexique, bien que marquée par un temps de jeu conséquent et des statistiques honorables, s’est avérée humainement difficile. Malgré son professionnalisme et son implication sur le terrain, le contexte extra-sportif a pesé lourdement dans sa décision de mettre un terme prématuré à son aventure avec le Club América. Le joueur a toujours fait preuve de dignité et de respect envers son ancien club, mais a choisi de prioriser la stabilité et le bien-être de sa famille. «Un feu follet pour dynamiter l’attaque artésienne ! Attaquant confirmé de Ligue 1 McDonald’s et de Premier League notamment, Allan Saint-Maximin fait son retour dans l’Hexagone. Passé par le Club América (Mexique) en première partie de saison, cet offensif technique et doté d’une grosse pointe de vitesse s’engage avec le Racing pour les six prochains mois.», est-il écrit dans le communiqué officiel.

En rejoignant Lens, Allan Saint-Maximin tourne une page complexe de sa carrière et s’offre un nouveau départ dans un cadre qu’il connaît et qu’il affectionne. Avec cette arrivée, le RC Lens envoie un message fort à la concurrence. Les Sang et Or ne comptent pas ralentir leur cadence et entendent lutter jusqu’au bout pour les sommets. L’intégration de Saint-Maximin vient densifier un secteur offensif déjà redoutable et confirme la cohérence sportive du projet lensois. Soutenu par un public fervent et porté par une dynamique collective exceptionnelle, l’ailier français aura l’occasion de s’exprimer pleinement et de redevenir l’un des joueurs les plus spectaculaires de Ligue 1. À Lens, tout est désormais réuni pour qu’Allan Saint-Maximin écrive un nouveau chapitre fort de sa carrière.