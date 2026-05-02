PL : grâce à un doublé de Gyökeres, Arsenal écrase Fulham et se rassure
Après un mois d’avril difficile où ils n’ont pas rassuré en Ligue des Champions et ont été rattrapés par les Cityzens en Premier League, les Gunners pouvaient craindre le pire à quatre journées de la fin de saison. Car si Manchester City a encore deux matches en moins à jouer, les Londoniens ne devaient pas se louper contre Fulham, qui pouvait encore espérer une place européenne. Mais rapidement, le duo Gyökeres-Saka a frappé fort avec l’ouverture du score du Suédois, après un gros travail de l’ailier anglais (1-0, 9e).
Et après un but refusé pour hors-jeu de Calafiori, c’est Gyökeres qui a bien servi Saka pour le but du break (2-0, 40e). Et juste avant la pause, le buteur d’Arsenal s’est offert un joli doublé de la tête pour plier le match (3-0, 45e+4). Et au terme d’une seconde mi-temps bien moins animée, Arsenal a rassuré dans le jeu et prend provisoirement six points d’avance sur City en tête de la Premier League, avant d’aller jouer la demi-finale retour contre l’Atlético de Madrid. De son côté, Fulham reste 10e et toujours au contact des concurrents à l’Europe.
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