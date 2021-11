OL - OM : les compositions officielles de l'Olympico

La suite après cette publicité

La quatorzième journée de Ligue 1 s'achève ce soir avec un choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Un choc entre deux rivaux qui déploient un jeu savoureux. A domicile, les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Malo Gusto, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé et Emerson Palmieri forment la défense. Le double pivot est assuré par Maxence Caqueret et Bruno Guimarães tandis que Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar et Karl Toko Ekambi soutiennent en attaque Lucas Paqueta.

De son côté, l'Olympique de Marseille mise sur un 3-4-2-1 avec Pau Lopez comme dernier rempart. Devant lui, William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres prennent place tandis que Pol Lirola et Konrad de la Fuente assurent les rôles de pistons. Valentin Rongier et Boubacar Kamara forment le double pivot derrière Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet. Enfin, Arkadiusz Milik est seul en pointe.

Suivez le match sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Diomandé, Boateng, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta

Olympique de Marseille : LopeZ - Saliba, Caleta-Car, Luan - Lirola, Rongier, Kamara, De la Fuente - Guendouzi, Payet - Milik

