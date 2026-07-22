L’Olympique Lyonnais accélère pour Jun-ho Bae

Actif, le mercato estival lyonnais a permis d’attirer plusieurs joueurs intéressants comme Mohamed Ouédraogo (Altach), Mads Bistrup (Red Bull Salzbourg), Julien Duranville (Borussia Dortmund) ou encore Kaïl Boudache (OGC Nice). Néanmoins, les Rhodaniens n’ont pas fini et espèrent encore se renforcer en vue de la saison qui arrive, d’autant que le Sparta Prague s’annonce au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Parmi les pistes évoquées, l’une d’elles conduit au polyvalent milieu offensif sud-coréen Jun-ho Bae (22 ans). Joueur de Stoke City (voir infographie proposée par Datascout pro) arrivé en 2023 du côté du Championship, il est un cadre de l’équipe anglaise avec 134 apparitions (8 buts et 14 offrandes)

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Celui qui est capable d’évoluer ailier gauche arrive à un an de la fin de son contrat et représente une opportunité de marché intéressante pour l’Olympique Lyonnais. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2026, le natif de Daegu est d’ailleurs intéressé par le projet et attend que les deux clubs s’entendent selon nos informations. Les Gones ont d’ailleurs formulé une première offre estimée à 3,5 millions d’euros. Stoke City en attend un peu plus. La formation anglaise espère une proposition légèrement inférieure à 6 millions d’euros.