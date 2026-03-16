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UEFA Youth League

Le PSG veut remporter la Youth League

Par Allan Brevi
1 min.
Yohan Cabaye coordinateur sportif du centre de formation et de préformation du PSG @Maxppp
Villarreal Paris SG

Un an après le premier sacre du PSG en Ligue des Champions, Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation et de la préformation, souligne que le club parisien nourrit également de grandes ambitions pour sa Youth League. « Bien sûr qu’en étant encore en lice, on doit l’avoir en tête », explique-t-il au journal Le Parisien, tout en rappelant que les jeunes n’ont pas encore l’expérience des professionnels et que chaque match représente une étape d’apprentissage cruciale.

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« Ce mardi, à 16 heures, on ira à Villarreal avec l’ambition d’accéder au Final Four (le 17 et 20 avril, à Nyon). On a un quart de finale de Coupe Gambardella qui nous attend aussi le mois prochain, compétition que le club n’a plus remportée depuis 1991. Les jeunes ont la possibilité de vivre une fin de saison extraordinaire, c’est tout ce que je nous souhaite, mais, pour cela, il faut qu’entre nous, on puisse être très soudés et qu’on ne laisse aucune faille », a-t-il ajouté.

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