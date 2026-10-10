Équipe de France : Franck Haise monte au créneau pour Estéban Lepaul

Estéban Lepaul a fait son retour à Rennes après avoir découvert l’équipe de France durant cette trêve internationale. Entré en jeu contre la Turquie, il a ensuite démarré les deux rencontres face à la Belgique et est resté sur le banc pour l’Italie. L’attaquant de 26 ans n’a pas trouvé le chemin du but mais il a surtout semblé un peu emprunté par rapport à d’autres coéquipiers. Le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison passée a affiché certaines limites pour le très haut niveau et devra convaincre le sélectionneur de le rappeler. Il peut toujours compter sur le soutien de son entraîneur au Stade Rennais. En conférence de presse, à deux jours de recevoir Auxerre (dimanche, 17h15), Franck Haise l’a défendu. « On l’a d’abord retrouvé très serein et heureux, parce qu’il a joué, entame le technicien ce vendredi. Il sait tout ce qu’il doit encore aller chercher pour progresser et pour continuer à aller en équipe de France. Il est très lucide sur les petits détails, les placements, les timings… Il a vu le très haut niveau international avec, la plupart du temps, des blocs bas de niveau international face à l’équipe de France et face à lui. »

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Haise poursuit. « Je trouve que c’est déjà très positif. Et ce qui est aussi très positif, c’est que lors du dernier match (4-1 contre la Belgique), il y a des changements quand l’équipe est menée 1-0 mais le sélectionneur ne le sort pas. Forcément, quand il y a une équipe très dominatrice face à un bloc très bas, ce n’est pas l’attaquant qui va toucher 50 ballons. Mais ce qu’il faisait dans la fixation de ses adversaires, dans les fausses pistes, dans la libération des espaces, était utile. Modestement, j’avais la même analyse mais je ne suis pas sélectionneur. En tout cas, le sélectionneur l’a laissé et même si Estéban n’a pas marqué, l’équipe de France a gagné 4-1. J’ai trouvé que c’était plus positif que ce qu’on a pu en dire. N’oublions pas que c’était une première sélection et que ce n’est pas facile. » Lepaul appréciera le soutien.