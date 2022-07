Amical : Ajaccio bat Cholet

L'AC Ajaccio continue de préparer son retour en Ligue 1. Après une première défaite face à Caen, puis un premier succès contre Niort, le club corse a surfé sur sa dynamique. Les Corses ont dominé Cholet, équipe de National 1, sur le score de 3-1.

La suite après cette publicité

Les buteurs ajacciens se nomment El Idrissy et Bayala en première période, et Vidal sortant le second acte. Les Choletais avaient un temps égalisé à 1-1 sur penalty.

L'équipe de départ de l'ACA :

Leroy - Youssouf, Alhadhur, Leca, N'Sakala - Lebas Da Silva, Laci - Bayala, Spadanuda - El Idrissy, Botué