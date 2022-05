PSG-ESTAC : la réaction de Marquinhos après le nul

La suite après cette publicité

Buteur lors de l'ouverture du score en début de rencontre, Marquinhos et le Paris Saint-Germain ont finalement concédé un nouveau match nul, au Parc des Princes, contre Troyes (2-2). Pour le capitaine du PSG, cela ne semble pas bien grave en cette fin de saison.

«On avait le contrôle du ballon, mais des détails ont fait la différence dans le résultat. On ne joue pas grand-chose maintenant, on est champion. On joue pour le plaisir et on essaye de gagner pour terminer la semaine tranquillement. Mais bon, on n'a pas gagné. On avait quand même le contrôle du match, on a essayé de faire de bonnes choses, juste le résultat n'était pas le meilleur possible», a-t-il déclaré.