La story surprenante de Kylian Mbappé avec Ester Expósito en tenue des Bleus

Malgré la défaite de la France face à l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué les esprits. Après une première période catastrophique des Bleus, qui avaient regagné les vestiaires avec un retard de quatre buts (0-4), le capitaine tricolore a sonné la révolte en seconde période avec un doublé et une passe décisive. Une performance qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, dépassant provisoirement Lionel Messi, qui pourrait toutefois reprendre ce statut en cas de but en finale face à l’Espagne.

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Kylian Mbappé a posté cette story sur Instagram avant de rapidement la supprimer 😭 https://t.co/P43beShZma pic.twitter.com/u6MZe3TNR2 — Vibes Foot (@VibesFoot) July 19, 2026

Quelques heures après la rencontre, Mbappé a publié une story étonnante sur Instagram aux côtés d’Ester Expósito. L’actrice espagnole y apparaissait vêtue d’une tenue complète de l’équipe de France, avec le brassard de capitaine et le mythique numéro 10 du joueur français. Une scène amusante et inhabituelle, rapidement relayée sur les réseaux sociaux, avant que l’attaquant du Real Madrid ne décide finalement de supprimer sa publication. Un geste assez rare de la part de Mbappé, qui se montre généralement très discret sur les réseaux sociaux après une défaite.