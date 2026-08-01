FIFA : le Pays de Galles renforce la fronde contre Infantino

La fronde européenne contre Gianni Infantino continue de prendre forme. Après les prises de position de plusieurs acteurs du football mondial, l’Association de Football du Pays de Galles a annoncé soutenir la position de l’UEFA concernant un examen approfondi de la direction et de la gouvernance de la FIFA. Une nouvelle réaction qui confirme les tensions grandissantes autour du projet FIFA Forward Enterprise et de la méthode employée par l’instance mondiale pour mener cette réforme.

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Dans son communiqué, la Fédération galloise estime que « la FIFA et ses membres sont les gardiens du jeu, responsables de sa croissance, de son développement et de sa durabilité à long terme ». Elle ajoute que « cela nécessite une direction qui place notre jeu en premier dans toutes nos décisions ». Une déclaration qui vient renforcer le camp des opposants au projet de Gianni Infantino, alors que l’UEFA tente d’obtenir une position commune de ses fédérations membres face à la FIFA.