OM : des fumigènes craqués devant le Vélodrome

La situation a beau être compliquée à Marseille en ce moment, avec un Jacques-Henri Eyraud et un Frank McCourt de plus en plus pointés du doigt pour leur mauvaise gestion, les supporters phocéens sont toujours autant amoureux de leur club.

Comme le montrent de nombreuses images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des Marseillais sont allés célébrer les 27 ans de la victoire en finale de la Ligue des Champions face à Milan. Le tout dans une ambiance de feu, avec de nombreux fumigènes et des chants !