Le communiqué cinglant de Bordeaux après la décision du CNOSF

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Girondins de Bordeaux. Vendredi, le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a, en effet, proposé de maintenir la décision de la DNCG d’exclure le club des championnats nationaux en raison de leurs difficultés financières. Un avis consultatif qui rapproche encore un peu plus le club d’une liquidation judiciaire mais qui n’a pas manqué de faire réagir.

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Ce samedi matin, la formation bordelaise a ainsi réagi par le biais d’un long communiqué, où elle déplore cette orientation prise malgré les garanties financières apportées par ses nouveaux investisseurs, avec notamment 10,6 millions d’euros placés sous séquestre, auxquels s’ajoutent 10 millions de dollars sur un compte dédié chez JP Morgan. Bordeaux assure également vouloir respecter son plan de continuation et régler ses dettes.

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Le communiqué complet des Girondins de Bordeaux

« Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance hier soir de la proposition rendue par la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). À ce stade, il ne s’agit pas d’une décision, mais d’une recommandation : celle de maintenir la mesure d’exclusion des compétitions nationales prononcée à l’encontre du Club, et donc sa rétrogradation en Régional 1 ou à un niveau inférieur. La décision revient désormais au Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, seul habilité à statuer. Le Club s’étonne de cette orientation alors que des garanties financières particulièrement importantes ont été apportées par les nouveaux investisseurs pour sécuriser le financement de la saison à venir comme des suivantes, avec notamment le placement sous séquestre, à la Caisse des Dépôts et Consignations, de 10,6 millions d’euros. Au-delà de cette garantie demandée par la DNCG, les nouveaux investisseurs ont présenté un montant additionnel de 10 millions de dollars, logés sur un compte dédié à la banque JP Morgan, et se sont engagés à exécuter le Plan de Continuation 2025-2035 arrêté par le Tribunal de Commerce, en réglant les 20 millions d’euros de dettes contractées auprès de nombreux clubs français et de créanciers régionaux, tout en garantissant les emplois existants. Le FC Girondins de Bordeaux regrette qu’un tel niveau de sécurisation financière et la rigueur budgétaire dont il a fait preuve — maîtrise parfaite de la masse salariale et du budget en 2025/2026 — n’aient pas été jugés suffisants pour suspendre les effets de la rétrogradation prononcée à son encontre. Si la Fédération Française de Football devait suivre cette recommandation, elle mettrait un terme à l’histoire d’un club majeur du football français, porté par toute une ville et son territoire, qui réunissait encore 26 000 supporters en mai dernier au Stade Atlantique, record historique pour une rencontre de N1 et N2 en France, signe de l’attachement unique qu’inspire ce club légendaire, sextuple champion de France. Privé de compétition, le Club se dirigerait alors vers la liquidation judiciaire, en dépit des garanties apportées pour assurer sa continuité. Le FC Girondins de Bordeaux et sa nouvelle Direction se tiennent à la disposition de la Fédération Française de Football et entendent défendre leurs intérêts jusqu’au bout, en exerçant l’ensemble des voies de recours à leur disposition dans les délais prévus par la loi. Nous remercions nos équipes, nos joueurs, nos salariés, nos partenaires et nos supporters qui, malgré cette épreuve, demeurent mobilisés comme jamais à nos côtés. Nous souhaitons un bon match, ce samedi, à notre équipe première, qui malgré l’incertitude poursuit sa préparation avec honneur et professionnalisme. Votre « Esprit Girondin » nous oblige. Allez Bordeaux ».