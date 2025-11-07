Qualifs CdM 2026 : la liste du Portugal avec Cristiano Ronaldo et la sensation Carlos Forbs

Roberto Martínez a dévoilé sa liste pour affronter l’Irlande et l’Arménie, lors du prochain rassemblement en vue des deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2026. Sans surprise, la légende Cristiano Ronaldo est bien présente. Parmi les cadres, les Parisiens João Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos répondent, eux aussi, à l’appel.

La suite après cette publicité

Mais la vraie nouveauté vient de Carlos Forbs, le jeune ailier du Club Bruges, récompensé après sa brillante prestation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Pour rappel, le Portugal est largement en tête de son groupe, avec six points d’avance sur la Croatie. Il faudrait une énorme catastrophe pour empêcher les Portugais de ne pas finir en tête de leur groupe.