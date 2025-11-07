Menu Rechercher
Officiel Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la liste du Portugal avec Cristiano Ronaldo et la sensation Carlos Forbs

Par Samuel Zemour
1 min.
Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, sous le maillot du Portugal. @Maxppp

Roberto Martínez a dévoilé sa liste pour affronter l’Irlande et l’Arménie, lors du prochain rassemblement en vue des deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2026. Sans surprise, la légende Cristiano Ronaldo est bien présente. Parmi les cadres, les Parisiens João Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos répondent, eux aussi, à l’appel.

Portugal
𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢: Garantir o lugar no Mundial 🎟️✈️

🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉

#FazHistória | #WCQ
Mais la vraie nouveauté vient de Carlos Forbs, le jeune ailier du Club Bruges, récompensé après sa brillante prestation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Pour rappel, le Portugal est largement en tête de son groupe, avec six points d’avance sur la Croatie. Il faudrait une énorme catastrophe pour empêcher les Portugais de ne pas finir en tête de leur groupe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
