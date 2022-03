Real Madrid-PSG : Carlo Ancelotti expose son plan pour contrer Kylian Mbappé & co

«La défaite à l’aller nous a touchés, on est une équipe avec beaucoup de fierté pour tout ce qu’on a fait dans cette compétition. Le meilleur Real peut concurrencer le meilleur PSG, nous en sommes convaincus. Nous avons eu le meilleur PSG à l’aller. J’espère qu’on pourra avoir le meilleur Real demain». Ce mardi, en conférence de presse à la veille de Real Madrid-Paris SG (8e de finale retour de Ligue des Champions), Carlo Ancelotti a donné le ton. L'Italien a expliqué comment ses troupes comptaient s'y prendre pour faire mieux qu'à Paris.

«L’aspect mental et l’envie seront très importants. Il faudra aussi profiter du soutien du public, qui sera très important, et afficher une motivation forte. C’est très important. Je vois l’équipe bien, motivée, tranquille. Je suis sûr qu’on va faire un bon match demain», a-t-il lâché avant d'ajouter. «Nous avons travaillé physiquement, on est mieux, on a fait un mauvais match à Paris, on a l’intention de faire un grand match demain». Et pour ce faire, le Transalpin pourrait demander à ses ouailles de presser haut sur le terrain.

Carletto a la recette

«La pressing haut implique une vigilance défensive accrue face à des joueurs comme Neymar ou Mbappé. Le soutien du public sera très important demain. Nous allons jouer le match que veut notre public. Le plan que nous avons n’est pas seulement pour Mbappé mais aussi pour Messi, Neymar et tous les autres grands joueurs du PSG», a-t-il glissé, persuadé que Kylian Mbappé (23 ans), buteur à l'aller, serait sur le terrain malgré le mauvais coup reçu ce lundi à l'entraînement, avant d'ajouter.

«Je ne pense pas à ce que je crains, mais à ce que nous pouvons bien faire, bien sortir le ballon, bien presser. La veille d’un match, je pense à ce que nous devons faire pas ce que nous devons éviter». La recette, il n'a pas hésité à la donner, sans se cacher. «Il faudra jouer en bloc, mettre de l’intensité, bien gérer les 90 minutes. On ne doit pas devenir fou, on doit gagner le match, pas forcément marquer énormément de buts, il faut faire un match intelligent». Le ton est donné.