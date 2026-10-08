Le PSG envoie au repos Ousmane Dembélé et Nuno Mendes

Le Paris Saint-Germain va devoir faire sans deux de ses cadres ce week-end. Alors que les Parisiens doivent affronter Le Mans ce samedi pour le retour de la Ligue 1, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ne seront pas de la partie. Et pour cause, le club de la capitale a décidé d’accorder quelques jours de repos supplémentaires à ses deux joueurs, en concertation avec Luis Enrique et la direction sportive. Une décision qui intervient alors que le PSG cherche à gérer au mieux les organismes de ses internationaux. Pour Dembélé, ce n’est d’ailleurs pas une première puisque l’international français avait déjà bénéficié d’une période de repos en début de saison. C’est donc la deuxième fois que l’ancien Barcelonais est ménagé par son club depuis la reprise de la Ligue 1.

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En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 8, 2026

«En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre», a ainsi précisé le PSG dans un communiqué officiel. Les deux joueurs manqueront donc la réception du Mans au Parc des Princes, mais leur retour à l’entraînement est déjà programmé. Une manière pour Luis Enrique de préserver deux éléments importants de son effectif, alors que les échéances vont continuer de s’enchaîner dans les prochaines semaines. Reste désormais à savoir comment le technicien espagnol décidera de réorganiser son équipe pour cette rencontre.