PL : Newcastle et Fulham dos à dos

Pour la suite de cette 14e journée de Premier League, Newcastle (14e, 17 pts) accueillait Fulham (18e, 9 pts) ce samedi soir à St. James' Park. Battus par Leeds en milieu de semaine, les Magpies devaient relancer la machine alors que les Cottagers voulaient sortir de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Avant la mi-temps, les visiteurs prenaient l'avantage grâce à un but contre son camp de Richie (42e, 0-1). Mais au retour des vestiaires, les locaux poussaient et égalisaient avec un penalty de Wilson (64e, 1-1), alors que l'ancien Lyonnais Andersen avait lui vu rouge (62e). Le score ne bougeait plus. Newcastle passait 12e au classement. Fulham prenait la 17e place.