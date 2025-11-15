Metz ouvre la porte à la multipropriété

La multipropriété n’est pas un gage de réussite dans le monde du football. Décriée, elle a mis des clubs comme l’Olympique Lyonnais (galaxie Eagle) ou Troyes (City Football Group) dans la panade. Mais elle peut également déboucher sur des projets intéressants comme celui de Strasbourg, devenu filiale de BlueCo et de Chelsea. Une réussite qui donne visiblement des idées au président du FC Metz, Bernard Serin. Le Lorrain a en effet ouvert la porte à la multipropriété.

La suite après cette publicité

«Pourquoi pas ? Je pense que ce qu’a fait Strasbourg et en particulier Marc Keller. Je lui ai déjà dit bravo pour ce qu’il a fait, parce que Chelsea a une stratégie. Le club anglais recrute les meilleurs jeunes de moins de 21 ou 22 ans en Europe et les place à Strasbourg, finalement cela donne une équipe très compétitive dans le championnat français et permet de jouer une coupe d’Europe. (..) La multipropriété quand c’est deux clubs, à savoir ici Chelsea et Strasbourg, ça m’a l’air de marcher. Par contre quand il y a 10 ou 15 clubs, ça devient plus problématique. Je le vois par exemple avec Troyes. (…) À Strasbourg je la vois bien, dans la multipropriété avec de nombreux clubs comme à City je la vois moins», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.