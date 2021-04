L'argument de Pablo Longoria pour recruter les joueurs à l'OM

Pablo Longoria, nouveau président de l'Olympique de Marseille, est un as dans le domaine du recrutement de joueurs. Pour le club phocéen, l'Espagnol a trouvé un argument de vente, principalement lorsqu'il s'adresse à des joueurs sud-américains, comme il l'a expliqué dans un long entretien accordé à El Pais.

«Quand je vais chercher un joueur, spécialement s'il est sud-américain, je lui dis : "tu viens jouer pour le Boca Juniors d'Europe". À Marseille, l'effort n'est pas négociable. Il y a trois villes très semblables dans le monde : Naples d'un côté, Buenos Aires et Montevideo de l'autre. Naples pas tellement, parce que Marseille est un port d'entrée pour l'immigration, c'est une ville travailleuse et un mix de cultures différentes. Pour cela, la comparaison avec Boca est très bonne», a-t-il expliqué. On verra cet été si le charme opère.